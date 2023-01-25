США різко відреагували на відмову Росії від зустрічі за договором про ядерні озброєння

На Конференції з роззброєння постпред США Брюс Тернер закликав Москву призначити дату засідання двосторонньої консультативної комісії з договору та відновити інспекції на місцях.

За словами Брюса Тернера, США зараз оцінюють дотримання Росією ДСНО у рамках підготовки до публікації щорічної доповіді, яку Держдепартамент зобов'язаний представляти Конгресу. Зазвичай, ці звіти публікуються навесні.

Тернер заявив у вівторок, що США готові вести переговори з Росією про новий договір про контроль над озброєннями, коли 2026 року закінчиться термін дії СНО. Він звинуватив Москву у відмові від участі.

"Наразі Сполучені Штати оцінюють дотримання Російською Федерацією нового договору про СНО, згідно з річним звітом, який Державний департамент зобов'язаний представляти Конгресу США. Я закликаю Російську Федерацію до повного виконання своїх зобов'язань щодо СНО", - сказав він.

Зустріч була призначена на 29 листопада – 6 грудня у Каїрі, проте напередодні російська делегація несподівано повідомила американську про те, що вона не приїде. За словами російських офіційних осіб, Москва вирішила таким чином надіслати Вашингтону політичний сигнал про неприйнятність підтримки України.

міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс зазначив, що Росія лякає ядерною зброєю, щоб стримати підтримку України.

Крім того, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що ядерний шантаж Медведєва – це лише порожні погрози. А люди, які дозволяють собі такі дії, мають бути ізольовані від цивілізованого світу.

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