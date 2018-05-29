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В США в результате урагана "Альберто" погибли два человека

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 03:29
Фото: ураган в США (pixabay.com/tpsdave)
Фото: ураган в США (pixabay.com/tpsdave)

Субтропический шторм обрушился в понедельник на побережье Флориды и Северную Каролину

В США в штате Северная Каролина в результате тропического шторма "Альберто" погибли два человека. Об этом сообщил телеканал NBC.

По информации канала, из-за порывистого ветра на автомобиль упало дерево, водитель и пассажир погибли.

"В Полк-Каунти, штат Северная Каролина, два телевизионных журналиста были убиты, когда дерево упало на их автомобиль", - сообщил представитель полиции Рико Стивенс.

Отмечается, что субтропический шторм "Альберто" также обрушился в понедельник на побережье Флориды, где максимальная скорость ветра составляет около 72 километров в час, шторм сопровождается сильными ливнями и наводнениями.

Ранее в трех американских штатах - Алабаме, Флориде и Миссисипи - из-за надвигающегося шторма ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, накануне в аналитической компании подсчитали, что ущерб от урагана "Альберто", может составить около 1 миллиардов долларов

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, ураган, шторм  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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