В США в результате урагана "Альберто" погибли два человека

Субтропический шторм обрушился в понедельник на побережье Флориды и Северную Каролину

В США в штате Северная Каролина в результате тропического шторма "Альберто" погибли два человека. Об этом сообщил телеканал NBC.

По информации канала, из-за порывистого ветра на автомобиль упало дерево, водитель и пассажир погибли.

"В Полк-Каунти, штат Северная Каролина, два телевизионных журналиста были убиты, когда дерево упало на их автомобиль", - сообщил представитель полиции Рико Стивенс.

Отмечается, что субтропический шторм "Альберто" также обрушился в понедельник на побережье Флориды, где максимальная скорость ветра составляет около 72 километров в час, шторм сопровождается сильными ливнями и наводнениями.

Ранее в трех американских штатах - Алабаме, Флориде и Миссисипи - из-за надвигающегося шторма ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, накануне в аналитической компании подсчитали, что ущерб от урагана "Альберто", может составить около 1 миллиардов долларов