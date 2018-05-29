У США в результаті урагану "Альберто" загинули дві людини

Субтропічний шторм обрушився в понеділок на узбережжя Флориди та Північну Кароліну

У США в штаті Північна Кароліна в результаті тропічного шторму "Альберто" загинули дві людини. Про це повідомив телеканал NBC.

За інформацією каналу, через поривчастий вітер на автомобіль впало дерево, водій та пасажир загинули.

"У Полк-Каунті, штат Північна Кароліна, два телевізійних журналісти було вбито, коли дерево впало на авто", - повідомив представник поліції Ріко Стівенс.

Наголошується, що субтропічний шторм "Альберто" також обрушився в понеділок на узбережжя Флориди, де максимальна швидкість вітру становить близько 72 кілометрів на годину, шторм супроводжується сильними зливами та повенями.

Раніше в трьох американських штатах - Алабамі, Флориді й Міссісіпі - через наближення шторму запровадили режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, напередодні в аналітичній компанії підрахували, що збитки від урагану "Альберто", можуть становити близько 1 мільярда доларів