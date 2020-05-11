В США в результате стрельба в парке пострадали несколько человек

В результате стрельбы в парке города Форт-Уэрт, который находится в американском штате, пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету The Dallas Morning News.

В частности, информация о стрельбе в парке Village Creek, где находились около 600 человек, поступили в полицию в воскресенье около 19:00 по местному времени (11 мая, 03:00 по киевскому времени).

Очевидцы отмечают, что сначала в парке запускали фейерверки, после чего раздались около 30 выстрелов.

Всех пострадавших госпитализировали, состояние двух из них оценивается как критическое.

Возле АЗС в окрестностях парка была зафиксирована еще одна стрельба.

Указано, что причины стрельбы и другие подробности случившегося неизвестны.

Напомним, в апреле в американском городе Бейкерсфилд штата Калифорния произошла стрельба во время карантина на закрытой вечеринке, в результате чего шесть человек были убиты. Отмечается, что вечеринка проходила в одной из квартир города. На месте происшествия полицейские обнаружили шесть жертв, в том числе несовершеннолетних.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля в результате стрельбы в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия погибли 16 человек.