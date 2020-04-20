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В Канаде увеличилось количество жертв стрельбы

Новости » В мире     20.04.2020 - 05:11
В Канаде увеличилось количество жертв стрельбы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция сообщила о смерти стрелка

Число погибших в результате стрельбы в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC.

Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом.

По данным полиции, стрелок погиб. Первоначально полиция заявляла, что подозреваемый задержан. Поиски Уортмана продолжались всю ночь в нескольких населенных пунктах Новой Шотландии.

Напомним, в субботу, 18 апреля, 51-летний Габриэл Уортман устроил стрельбу в Портпике в канадской провинции Новая Шотландия. Сообщалось о 13 погибших, однако в полиции допускали увеличение количества жертв. Он был одет в форму, похожую на полицейскую, однако Уортман не был сотрудником правоохранительных органов.

Как писало РБК-Украина, в американском городе Бейкерсфилд штата Калифорния произошла стрельба во время карантина на закрытой вечеринке, в результате чего 6 человек были убиты.

Ранее в Мексике в результате столкновения преступных группировок погибли девятнадцать человек. Перестрелка произошла в приграничном с США мексиканском штате Чиуауа.

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