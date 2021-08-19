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В США в результате перестрелки пострадали четверо полицейских

Автор: Валерия Полищук

В американском штате Нью-Мехико правоохранители пытались остановить ограбление. В результате перестрелки четверо полицейских получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KOB.

Один офицер был ранен в руку и госпитализирован. Ему провели операцию. Еще один полицейский получил ранение в середину пуленепробиваемого жилета.

Один из правоохранителей получил ранение выше бронежилета и его госпитализировали в критическом состоянии. При этом четвертого офицера задело осколками стекла.

Один подозреваемый в ограблении и перестрелке задержан, однако другой все еще находится в розыске.

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Соединенные Штаты Америки