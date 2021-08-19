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У США в результаті перестрілки постраждали четверо поліцейських

Автор: Валерія Поліщук

В американському штаті Нью-Мехіко правоохоронці намагалися зупинити пограбування. В результаті перестрілки четверо поліцейських отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KOB.

Один офіцер був поранений в руку і госпіталізований. Йому провели операцію. Ще один поліцейський отримав поранення в середину куленепробивного жилета.

Один з правоохоронців отримав поранення вище бронежилета і його госпіталізували в критичному стані. При цьому четвертого офіцера зачепило осколками скла.

Один підозрюваний у пограбуванні та перестрілці затриманий, проте інший все ще перебуває у розшуку.

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