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Министр экономики Франции: Европа готова ответить на американские пошлины

НовостиПолитика    31.05.2018 - 12:41
Фото: флаг Франции (pixabay.com)
Фото: флаг Франции (pixabay.com)

Министр уверяет, что Европа не хочет торговой войны

Европа ответит на американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, сообщает французское издание Orange.

"Мы уже говорили, что возможное введение таможенных тарифов на сталь и алюминий - неоправданное и опасное. Мы не хотим торговой войны", - сказал Ле Мэр.

"Наши американские друзья должны знать, что если они примут агрессивное по отношению к ЕС решение, Европа не оставит это без реакции", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сегодня, 31 мая, объявит о введении пошлин на импорт стали и алюминия с европейских стран.

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Теги публикации: Франция, Соединенные Штаты Америки, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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