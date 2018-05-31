Министр экономики Франции: Европа готова ответить на американские пошлины

Министр уверяет, что Европа не хочет торговой войны

Европа ответит на американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, сообщает французское издание Orange.

"Мы уже говорили, что возможное введение таможенных тарифов на сталь и алюминий - неоправданное и опасное. Мы не хотим торговой войны", - сказал Ле Мэр.

"Наши американские друзья должны знать, что если они примут агрессивное по отношению к ЕС решение, Европа не оставит это без реакции", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сегодня, 31 мая, объявит о введении пошлин на импорт стали и алюминия с европейских стран.