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США рекомендують Україні підвищити тарифи на світло та газ: що кажуть у Мінсоцполітики

Середа 27 вересня 2023 16:34
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США рекомендують Україні підвищити тарифи на світло та газ: що кажуть у Мінсоцполітики Фото: США рекомендують Україні підвищити тарифи на світло та газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна готова впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соцполітики Оксану Жолнович в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що сутність рекомендацій США полягає в тому, щоб підвищити тарифи на газ і електроенергію. Одночасно з цим варто балансувати зростання цін субсидіями для тих громадян, чий розмір платіжки перевищує 15% від їхнього заробітку.

Жолнович зазначила, що Україна готова до впровадження такої рекомендації.

"Так, ми до цього готові... У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд гривень на субсидії", - сказала вона.

Що цьому передувало

Нещодавно США передали Україні перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу. Зокрема, Штати рекомендують Україні ввести програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію, а також забезпечити підтримку громадян субсидіями.

Зазначимо, що лібералізація не означає, що тарифи обов'язково мають підвищити. Проте це дасть можливість енергокомпаніям самостійно визначати вартість комунальних послуг. Наразі ж тарифи у ручному режимі регулює Кабмін.

При цьому раніше в уряді заявляли, що не будуть підвищувати тарифи на газ, тепло та гарячу воду щонайменше до кінця опалювального сезону.

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