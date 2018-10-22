В США в развлекательном заведении обрушился пол, госпитализированы 30 человек

Иллюстративное фото (af.mil)

Во время вечеринки в здании провалился пол второго этажа

В Соединенных Штатах Америки (США), в развлекательном заведении Южной Каролины, обвалилось межэтажное перекрытие, в результате чего 30 человек с травмами забрали в больницу. Об этом сообщил начальник местной полиции Джимми Диксон, передает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Во время вечеринки в здании провалился пол второго этажа.

По словам Диксона, никто не остался под завалами - 30 человек отправили в трех больниц с различными травмами.

Напомним, в клубе Мадрида обвалился потолок в ночь на 14 января, по меньшей мере 26 человек получили ранения.

Инцидент произошел в клубе La Suegra. Части пострадавших оказали помощь на месте происшествия. Из здания ночного клуба эвакуировали всех посетителей.