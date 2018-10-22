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В США в розважальному закладі обвалилася підлога, госпіталізовано 30 осіб

Новини » Надзвичайні події    22.10.2018 - 10:29
Ілюстративне фото (af.mil)
Ілюстративне фото (af.mil)

Під час вечірки у будівлі провалилася підлога другого поверху

У Сполучених Штатах Америки (США), у розважальному закладі Південної Кароліни, обвалилося міжповерхове перекриття, в результаті чого 30 людей з травмами забрали до лікарні. Про це повідомив начальник місцевої поліції Джиммі Діксон, передає РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Під час вечірки у будівлі провалилася підлога другого поверху.

За словами Діксона, ніхто не залишився під завалами - 30 людей відправили до трьох лікарень з різними травмами.

Нагадаємо, в клубі Мадриду обвалилася стеля в ніч на 14 січня, щонайменше 26 людей отримали поранення. 

Інцидент трапився у клубі La Suegra. Частині постраждалих надали допомогу на місці події. З будівлі нічного клубу евакуювали всіх відвідувачів.

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