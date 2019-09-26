США развернут танковый батальон на границе Литвы с Беларусью

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В Литву прибудут порядка 500 военнослужащих американской армии

Соединенные Штаты в октябре планируют развернуть в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией. Об этом сообщили в литовском Минобороны.

На военном полигоне около литовского города Пабраде развернут танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США.

Отмечается, что Пабраде находится приблизительно в 10 км от границы с Беларусью.

"В страну прибудут порядка 500 военнослужащих американской армии, 30 танков M1 Abrams, 25 боевых машин пехоты M2 Bradley, а также 70 колесных транспортных средств", - сообщают в Минобороны.

В Литве американские военные пробудут до весны 2020 года, они будут сотрудничать со своими литовскими коллегами и другими союзниками, проводить совместные тренировки и обмениваться опытом в ходе проведения механизации сухопутных сил прибалтийской страны.

"Силы США - важный сдерживающий фактор, который будет способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе", - приводятся в тексте сообщения слова министра обороны Раймондуса Кароблиса. В министерстве отметили, что ранее Литва неоднократно принимала подразделения войск США в рамках конкретных учений, однако в этот раз американские военнослужащие прибудут для долгосрочного развертывания.