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США розгорнуть танковий батальйон біля кордону Литви з Білоруссю

Новини » Суспільство    26.09.2019 - 04:09
США розгорнуть танковий батальйон біля кордону Литви з Білоруссю
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

До Литви прибудуть близько 500 військовослужбовців американської армії

Сполучені Штати в жовтні планують розгорнути в Литві танковий батальйон на полігоні, розташованому за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю. Про це повідомили в литовському Міноборони.

На військовому полігоні поблизу литовського міста Пабраде буде розгорнуто танковий батальйон 9-го полку 1-ї дивізії армії США.

Зазначається, що Пабраде розташоване приблизно за 10 км від кордону з Білоруссю.

"До країни прибудуть близько 500 військовослужбовців американської армії, 30 танків M1 Abrams, 25 бойових машин піхоти M2 Bradley, а також 70 колісних транспортних засобів", - повідомляють у Міноборони.

У Литві американські військові пробудуть до весни 2020 року, вони будуть співпрацювати зі своїми литовськими колегами та іншими союзниками, проводити спільні тренування та обмінюватися досвідом під час проведення механізації сухопутних сил прибалтійської країни.

"Сили США - важливий стримуючий фактор, який сприятиме зусиллям НАТО в Балтійському регіоні", - заявив міністр оборони Раймондус Каробліс.

У міністерстві відзначили, що раніше Литва неодноразово приймала підрозділи військ США в рамках конкретних навчань, однак цього разу американські військовослужбовці прибудуть для довгострокового розгортання.

Нагадаємо, в анексований Крим для проведення навчань Росія перебазувала на літаках МіГ-29К особовий склад окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії.

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