Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сообщается, что Zero Hedge, у которой 1,2 миллиона подписчиков в Twitter, публиковал статьи в интересах РФ, которые затем распространялись СМИ и людьми, не подозревающими об их связи с российской разведкой.

В частности, в последние месяцы Zero Hedge опубликовал множество статей, написанных людьми, связанными с Фондом стратегической культуры. В прошлом году администрация Джо Байдена наложила на фонд санкции за якобы участие во вмешательстве России в выборы в США в 2020 году. Представители американской разведки утверждают, что руководители фонда в конечном итоге получают указания от российской службы внешней разведки.

Стоит также отметить, что ранее веб-сайт критиковал президента США Джо Байдена и публиковал истории об обвинениях в неправомерных действиях его сына Хантера, который работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group.

В публикациях Zero Hedge сообщалось, что американское правительство предложило государственную гарантию Украине на кредит в сумме 1 млрд долларов, который был предназначен для компании Burisma.

Позже украинский экс-прокурор Константин Кулик был ключевой фигурой в документальном фильме бывшего адвоката экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани о предполагаемых преступлениях нынешнего президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине.

В последствии Министерство финансов США наложило на Кулика санкции, отметив что он "заключил союз с российским агентом Андреем Деркачем для распространения ложных обвинений в международной коррупции".

Представители спецслужб пришли к выводу, что Деркач находился под прямым контролем президента России Владимира Путина.