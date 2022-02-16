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У США розвідка звинуватила Zero Hedge в поширенні російської пропаганди

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Середа 16 лютого 2022 21:08
У США розвідка звинуватила Zero Hedge в поширенні російської пропаганди Фото: у США розвідка звинуватила Zero Hedge в поширенні російської пропаганди (Spencer Platt / Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Представники американської розвідки звинуватили консервативний веб-сайт фінансових новин Zero Hedge в поширенні кремлівської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що Zero Hedge, у якої 1,2 мільйона передплатників в Twitter, публікував статті в інтересах РФ, які потім поширювалися ЗМІ й людьми, які не підозрюють про їх зв'язок з російською розвідкою.

Зокрема, в останні місяці Zero Hedge опублікував безліч статей, написаних людьми, пов'язаними з Фондом стратегічної культури. Минулого року адміністрація Джо Байдена наклала на фонд санкції за нібито участь у втручанні Росії у вибори в США у 2020 році. Представники американської розвідки стверджують, що керівники фонду в кінцевому підсумку отримують вказівки від російської служби зовнішньої розвідки.

Варто також відзначити, що раніше веб-сайт критикував президента США Джо Байдена і публікував історії про звинувачення в неправомірних діях його сина Хантера, який працював в раді директорів української енергетичної компанії Burisma Group.

У публікаціях Zero Hedge повідомлялося, що американський уряд запропонував державну гарантію Україні на кредит у сумі 1 млрд доларів, який був призначений для компанії Burisma.

Пізніше український екс-прокурор Костянтин Кулик був ключовою фігурою в документальному фільмі колишнього адвоката екс-президента Дональда Трампа Руді Джуліані про передбачувані злочини нинішнього президента США Джо Байдена і його сина Хантера в Україні.

Надалі Міністерство фінансів США наклало на Кулика санкції, зазначивши що він "уклав союз з російським агентом Андрієм Деркачем для поширення неправдивих звинувачень у міжнародній корупції".

Представники спецслужб дійшли висновку, що Деркач перебував під прямим контролем президента Росії Володимира Путіна.

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