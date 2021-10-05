США разрешили семье жертвы катастрофы MH17 подать иск к банкам России

Федеральный судья в Нью-Йорке позволил подать иск к банкам Российской Федерации, в рамках дела касаемо авиакатастрофы самолета MH17. Иск будет направлен в "Сбербанк" и "ВТБ".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Семья погибшего 18-летнего Куина Шансмана пыталась подать иск к "Сбербанку", банку "ВТБ", фирмам Western "Union" и "MoneyGram" еще весной 2019 года. Они обвиняли их в переводе средств в "ДНР", которая несет ответственность за катастрофу самолета и гибель 298 человек, находившиеся на борту.

Истцы убеждены в том, что "Сбербанк" регулярно использовал банки США, чтобы направлять средства боевикам "ДНР". В частности, их адвокат продемонстрировал копии инструкций террористов, в которых они предлагали пользоваться корреспондентским счетам двух российских банков в Америке, чтобы получать пожертвования.