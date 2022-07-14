США разрешили ряд транзакций с Россией и смягчили санкции: о чем идет речь

В частности, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) выдало генеральные лицензии на транзакции с Россией, связанные с продовольствием, семенами, удобрениями, лекарствами и медицинским оборудованием.

Разрешены транзакции на:

производство, изготовление, продажу или транспортировку сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств

профилактику, диагностику или лечение COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19)

текущие клинических испытаний и других медицинских исследований.

Кроме того, США временно разрешили проведение операций с бывшей дочкой "Газпрома" компанией Gazprom Germania и сняли санкции с дочерней компании "Альфа-банка" в Казахстане (JSC Alfa Bank).