США дозволили низку транзакцій з Росією і пом'якшили санкції: про що йде мова

Сполучені Штати Америки (США) дозволили транзакції з Росією, які пов'язані з добривами і продовольством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) видало генеральні ліцензії на транзакції з Росією, пов'язані з продовольством, насінням, добривами, ліками та медичним обладнанням.
Дозволено транзакції на:
Крім того, США тимчасово дозволили проведення операцій з колишньою донькою "Газпрому" компанією Gazprom Germania і зняли санкції з дочірньої компанії "Альфа-Банку" в Казахстані (JSC Alfa Bank).
Нагадаємо, сьогодні Європейський союз почав обговорювати сьомий пакет санкцій, який можуть прийняти вже наступного тижня. РБК-Україна писало, що до нього увійде.
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