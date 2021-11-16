В США разрешат отпраздновать Новый год на Таймс-сквер только вакцинированным

Мэр американского города Нью-Йорк Билл де Блазио заявил, что в этом году Новый год на Таймс-сквер смогут встретить только те, кто получил две прививки от коронавируса. Прошлый Новый год на главной площади Нью-Йорка прошел без зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам чиновника, желающие отпраздновать Новый год должны будут предъявить подтверждение вакцинации и действительное удостоверение личности с фотографией.

Те, кто не может сделать прививку по причине инвалидности, должны показать отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение 72 часов после мероприятия.

При этом на праздновании Нового года могут присутствовать дети до пяти лет. Однако их должны сопровождать взрослые, у которых есть подтверждение вакцинации.

Также все люди, которые будут праздновать Новый год на Таймс-сквер, должны быть в масках.