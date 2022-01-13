В США разорвался трубопровод

В США недалеко от Нового Орлеана разорвался корродированный трубопровод. Это привело к разливу более 1,1 миллиона литров дизельного топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"В результате разлива погибло 2300 рыб и более 100 других животных, в том числе 39 змей, 32 птицы, несколько угрей и голубой краб", - сообщили в Департаменте дикой природы и рыболовства Луизианы.
Также отмечается, что около 130 животных - 72 аллигатора, 23 птицы, 20 змей и 12 черепах - были отловлены для реабилитации.
Отмечается, что разорвавшемуся трубопроводу 42 года. В 2020 году проверка
Напомним, что в Калифорнии также произошел разлив нефти. Дело передано в прокуратуру.