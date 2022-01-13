UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США разорвался трубопровод

Автор: Наталья Скороход

В США недалеко от Нового Орлеана разорвался корродированный трубопровод. Это привело к разливу более 1,1 миллиона литров дизельного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"В результате разлива погибло 2300 рыб и более 100 других животных, в том числе 39 змей, 32 птицы, несколько угрей и голубой краб", - сообщили в Департаменте дикой природы и рыболовства Луизианы.

Также отмечается, что около 130 животных - 72 аллигатора, 23 птицы, 20 змей и 12 черепах - были отловлены для реабилитации.

Отмечается, что разорвавшемуся трубопроводу 42 года. В 2020 году проверка

Напомним, что в Калифорнии также произошел разлив нефти. Дело передано в прокуратуру.

Читайте РБК-Украина в Google News
АварияЭкологическая катастрофа