В США разорвался трубопровод

"В результате разлива погибло 2300 рыб и более 100 других животных, в том числе 39 змей, 32 птицы, несколько угрей и голубой краб", - сообщили в Департаменте дикой природы и рыболовства Луизианы.

Также отмечается, что около 130 животных - 72 аллигатора, 23 птицы, 20 змей и 12 черепах - были отловлены для реабилитации.

Отмечается, что разорвавшемуся трубопроводу 42 года. В 2020 году проверка