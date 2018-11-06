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Эрдоган против совместного патрулирования военных США с курдами в Сирии

Новости » Политика    06.11.2018 - 20:19
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

Совместное патрулирование может стать причиной проблем на границе, и призвал президента США прекратить его

Совместное патрулирование сил США с представителями Рабочей партии Курдистана в Сирии - неприемлемо. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего выступления в парламенте, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Hurriyet.

"Совместное патрулирование сил США из представителями сепаратистской террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана, - ред.) неприемлемо", - сказал Эрдоган.

Он убежден, что совместное патрулирование может стать причиной проблем на границе, и призвал президента США Дональда Трампа прекратить его.

"Такие действия (совместное с РПК патрулирование, - ред.) могут привести к серьезным проблемам на границе. Верю, что президент США Дональд Трамп даст распоряжение о прекращении этих действий", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкие и американские силы начали совместное патрулирование на севере Сирии в районе города Манбидж.

Манбидж, расположенный примерно в 30 км от турецкой границы, стал источником разногласий между Анкарой и Вашингтоном после того, как курдские силы взяли под контроль этот регион в 2016 году, вытеснив при поддержке США террористов "Исламского государства".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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