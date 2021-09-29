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США снова на грани "шатдауна". Временный бюджет могут принять уже сегодня

Автор: Артем Горовенко

Сенат Соединенных Штатов Америки готовится принять законопроект о краткосрочном государственном бюджете. Это позволит предотвратить очередной "шатдаун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Как заявил лидер сенатского демократического большинства Чак Шумер, временный бюджет могут принять уже сегодня.

"Мы можем быстро одобрить эту меру и отправить ее в Палату представителей, чтобы она могла быть доставлена ​​к столу президента до того, как финансирование истечет в полночь завтра. Учитывая так много критических проблем, которые нужно решить, последнее, что сейчас нужно американскому народу, - это закрытие правительства", - подчеркнул он.

Отметим, государственное финансирование должно закончиться в конце рабочего дня в четверг, что приведет к частичной остановке работы правительства.

Что такое "шатдаун"

"Шатдаун" означает временное закрытие правительства США с отправкой большинства госслужащих в простой. Такая угроза возникает, когда республиканцы и демократы в Конгрессе не успевают вовремя договориться по ежегодным ассигнованиям при подготовке бюджета. Или же когда президент США отказывается подписать соответствующий законопроект.

Во время "шатдауна" прекращается финансирование программ и ведомств, которые обеспечиваются ежегодными ассигнованиями и не считаются жизненно необходимыми. Но обязательные расходы остаются незатронутыми.

Почему возникла угроза "шатдауна" в этот раз

На прошлой неделе Палата представителей с демократическим большинством одобрила промежуточный бюджетный пакет, который обеспечил бы полноценное финансирование правительства до 3 декабря.

Но республиканское меньшинство в Сенате заблокировало его, возражая против дополнительного условия, включенного в проект демократами, - о повышении потолка по федеральному государственному долгу США до уровня, на каком он окажется в декабре 2022 года.

Напомним, последний раз "шатдаун" в США происходил при Дональде Трампе в 2018 году, когда государственные служащие были вынуждены уйти в отпуск на рекордные 35 дней.

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Соединенные Штаты АмерикиСенат США