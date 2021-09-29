США знову на межі "шатдауну". Тимчасовий бюджет можуть прийняти вже сьогодні

Як заявив лідер сенатської демократичної більшості Чак Шумер, тимчасовий бюджет можуть прийняти вже сьогодні.

"Ми можемо швидко схвалити цю міру і відправити її в Палату представників, щоб вона могла бути доставлена до столу президента до того, як фінансування закінчиться опівночі завтра. Враховуючи так багато критичних проблем, які треба вирішити, останнє, що зараз потрібно американському народу, - це закриття уряду", - підкреслив він.

Зазначимо, державне фінансування має закінчитися в кінці робочого дня в четвер, що призведе до часткової зупинки роботи уряду.

Що таке "шатдаун"

"Шатдаун" означає тимчасове закриття уряду США з відправкою більшості держслужбовців в простій. Така загроза виникає, коли республіканці і демократи в Конгресі не встигають вчасно домовитися щодо щорічних асигнувань при підготовці бюджету. Або ж коли президент США відмовляється підписати відповідний законопроект.

Під час "шатдауну" припиняється фінансування програм і відомств, які забезпечуються щорічними асигнуваннями і не вважаються життєво необхідними. Але обов'язкові витрати залишаються незачепленими.

Чому виникла загроза "шатдауну" цього разу

Минулого тижня Палата представників з демократичною більшістю схвалила проміжний бюджетний пакет, який забезпечив би повноцінне фінансування уряду до 3 грудня.

Але республіканська меншість в Сенаті заблокувала його, заперечуючи проти додаткової умови, включеної до проекту демократами, - про підвищення стелі щодо федерального державного боргу США до рівня, на якому він опиниться в грудні 2022 року.