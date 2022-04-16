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В США растет озабоченность по поводу боеприпасов в Украине, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 16 апреля 2022 16:09
В США растет озабоченность по поводу боеприпасов в Украине, - CNN Фото: США обеспокоены по поводу боеприпасов в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В США обеспокоены относительно необходимости ускорить доставку боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам американского чиновника, в ближайшие дни ожидаются ожесточенные наземные бои с войсками оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В комментарии телеканалу чиновник отметил, что прежде всего речь идет о необходимости поставки артиллерийских боеприпасов. По его словам, отправка в Украину 155-мм гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним в рамках новой помощи могут быть израсходованы в течение нескольких дней.

Собеседник издания объяснил, что во время некоторых ожесточенных боев против оккупантов ранее ВСУ производили до тысячи артиллерийских выстрелов в день.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимые стране вооружения поступают недостаточно быстро.

Отметим, 13 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов. Вчера в Пентагоне заявили, что первая партия поступит в страну в течение 24 часов.

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