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США рассматривают возможность полной изоляции РФ от мировой финансовой системы, - Госдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

США с союзниками рассматривают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае вторжения в Украину. Последствия от этого шага ощутит как российский бизнес, так и население страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд.

"Мы говорили о мерах, равноценных полноценной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и народа", - сказала Нуланд в ходе слушаний в Сенате.

По ее словам, отключение России от глобальной финансовой системы скажется на возможностях российского бизнеса и населения как для путешествий и торговли, так и для работы. Она подчеркнула, что для удержания Москвы от вторжения в Украину рассматриваются все варианты.

Нуланд добавила, что санкции в отношении России будут вводить поэтапно.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о планах США и ЕС ввести санкции в отношении крупнейших российских банков, если Россия нападет на Украину.

Отметим, о разработке жестких санкций против России в Вашингтоне заявили в преддверии переговоров Байдена и Путина.

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