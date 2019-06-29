США рассматривают возможность экстрадиции Плахотнюка

Посол Соединенных Штатов Америки в Молдове Пред Хоган сообщил, что в США рассмотрят возможность экстрадиции бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка, если власти страны предоставит для этого веские основания и обратятся по установленной процедуре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker.md.

Хоган заявил, что это вполне возможно и они не смогут здесь преодолеть свою правовую систему.

"Если правительство США получит запрос об экстрадиции, тогда США его проанализируют на основе анализа существующего дела", - заявил посол.

Он добавил, что экстрадиция возможна лишь при тех условиях, если в США сочтут достаточными для этого основания.

Также Хоган рассказал о своей встрече с Плахотнюком в офисе Демократической партии, которая состоялась 14 июня.

"Не было никаких договоренностей между США и Плахотнюком о демократической передаче власти в Молдове, например, о том, что, если он идет, то получает какую-то защиту. Такого не было", - сообщил американский посол.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Молдова попросит помощи у ФБР в деле Плахотнюка. Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе призвал сотрудничать международные следственные органы относительно расследования по делу экс-лидера Демократической партии Молдовы Владислава Плахотнюка.