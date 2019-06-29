США розглядають можливість екстрадиції екс-лідера Демпартії Молдови Плахотнюка

Посол Сполучених Штатів Америки у Молдові Деред Хоган повідомив, що у США розглянуть можливість екстрадиції колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка, якщо влада країни надасть для цього вагомі підстави і звернуться за встановленою процедурою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.md.

Хоган заявив, що це цілком можливо й вони не зможуть тут подолати свою правову систему.

"Якщо уряд США отримає запит про екстрадицію, тоді США його проаналізують на основі аналізу існуючої справи", - заявив посол.

Він додав, що екстрадиція можлива лише при тих умовах, якщо у США вважатимуть достатніми для цього підстави.

Також Хоган розповів про свою зустріч з Плахотнюком в офісі Демократичної партії, яка відбулась 14 червня.

"Не було ніяких домовленостей між США і Плахотнюком про демократичну передачу влади в Молдові, наприклад, про те, що, якщо він йде, то отримує якийсь захист. Такого не було", - повідомив американський посол.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Молдова попросить допомоги у ФБР у справі Плахотнюка. Міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе закликав співпрацювати міжнародні слідчі органи щодо розслідування у справі екс-лідера Демократичної партії Молдови Владислава Плахотнюка.