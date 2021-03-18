США рассматривают возможность дополнительных санкций против "Северного потока-2", - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных об этом источников.

По словам собеседников агентства, в санкционный список также может попасть и страховая компания, работающая с суднами, которые задействованы в строительстве в Балтийском море, а также другие организации.

По данным издания, американские законодатели настаивают на том, чтобы администрация президента Джо Байдена приняла более решительные меры по остановке проекта. В прошлом месяце Конгрессу представили доклад, в котором единственным объектом санкций было названо судно - участник проекта - "Фортуна".

Представители Белого дома заявили, что введение санкций "не так просто", потому что нет однозначных доказательств нарушений, передает агентство. В конечном итоге администрации придется решить, стоит ли введение санкций в отношении немецких организаций неизбежных политических последствий, пишет Bloomberg, указывая, что канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает проект.