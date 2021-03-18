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США рассматривают возможность дополнительных санкций против "Северного потока-2", - Bloomberg

Автор: РБК-Украина

Белый дом рассматривает возможность введения дополнительных санкций, чтобы заблокировать проект строительства газопровода "Северный поток-2". Санкции могут затронуть и оператора строительства трубопровода - Nord Stream 2 AG.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных об этом источников.

По словам собеседников агентства, в санкционный список также может попасть и страховая компания, работающая с суднами, которые задействованы в строительстве в Балтийском море, а также другие организации.

По данным издания, американские законодатели настаивают на том, чтобы администрация президента Джо Байдена приняла более решительные меры по остановке проекта. В прошлом месяце Конгрессу представили доклад, в котором единственным объектом санкций было названо судно - участник проекта - "Фортуна".

Представители Белого дома заявили, что введение санкций "не так просто", потому что нет однозначных доказательств нарушений, передает агентство. В конечном итоге администрации придется решить, стоит ли введение санкций в отношении немецких организаций неизбежных политических последствий, пишет Bloomberg, указывая, что канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает проект.

Напомним, власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, в Государственном департаменте США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции
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