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У США розслідують злом бази даних Мін'юсту. Серед підозрюваних - хакери з РФ і Китаю

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Вашингтон, П'ятниця 29 липня 2022 01:37
У США розслідують злом бази даних Мін'юсту. Серед підозрюваних - хакери з РФ і Китаю Фото: у США розслідують злом бази даних Мін'юсту (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство юстиції США розслідує злом бази даних з федеральними судовими документами. Найбільшу увагу слідчі приділяють хакерам з Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В результаті злому баз даних з судовими документами були виявлені уразливості, які могли скомпрометувати дуже важливі засекречені документи, що зберігаються в судах.

Слідчі Міністерства юстиції США відзначили, що не можуть говорити прямо про характер розслідування. Але вони відзначили, що головні зусилля правоохоронців зосереджені на ризику кібератак з боку Китаю, Росії, Ірану і КНДР.

Судові органи США працюють над модернізацією своєї електронної системи управління справами і подачі документів, а також відповідного онлайн-порталу, який використовується для доступу до записів.

Раніше стало відомо, які питання президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін обговорили в ході двогодинної бесіди.

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