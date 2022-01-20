В США рассказали, от чего зависит проведение новых переговоров Байдена и Путина

Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока не планируется. Решение о дальнейших шагах будет принято после завтрашней встречи в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мне нечего предсказать по этому поводу", - сказала она, отвечая на вопрос, возможен ли телефонный разговор Байдена и Путина в ближайшие дни.

Псаки добавила, что дальнейшие шаги будут приняты по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча пройдет завтра, 21 января, в Женеве.

"Они обсудят, какие шаги в дальнейшем будут правильными", - добавила пресс-секретарь.