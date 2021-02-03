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В США рассказали, когда примут решение по санкциям против "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

В Государственном департаменте США рассказали, когда Вашингтон решит, что делать с российским газопроводом "Северный поток-2". Решение планируют принять после завершения его строительства.

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Об этом шла речь на брифинге официального представителя Госдепа США.

"США примут решение относительно санкций против "Северного потока-2" после завершения его строительства или сертификации", - сказал он.

Напомним, вчера немецкая газета Handelsblatt заявила, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2". Однако это решение примут с учетом интересов Украины.

Как писало РБК-Украина, министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен, хотя для этого нужно пройти некоторые трудности.

Кроме того, до этого в Белом доме заявляли, что Байден считает газопровод "Северный поток-2" плохим для Европы и планирует пересмотреть санкции.

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