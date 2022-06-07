В США рассказали, как ответят на ядерные испытания Северной Кореи

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила во вторник, что Вашингтон, Сеул и весь мир ответят решительно и четко, если Северная Корея проведет ядерные испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Любое ядерное испытание было бы полным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и на такое испытание последует быстрый и решительный ответ. Я верю, что не только Южная Корея, США и Япония, но и весь мир ответят на такой шаг КНДР в сильной и четкой манере", — сказала она журналистам после переговоров со своим южнокорейским коллегой Чо Хён Доном в Сеуле.

Напомним, в мае КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной. Визит президента США Джо Байдена завершился накануне.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.