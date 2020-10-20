В США рассказали, как изменят правила дебатов Трампа и Байдена

Комиссия по президентским дебатам США объявила об изменениях правил их проведения. В штабе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа недовольны новыми правилами и назвали их "предвзятыми".

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, по новым правилам кандидату, который не говорит во время дебатов, будут отключать микрофон, чтобы он не мог перебивать оппонента. У Трампа и у кандидата от Демократической партии Джо Байдена на следующей встрече будет по 2 минуты времени, в течение которого они смогут беспрепятственно говорить.

После этого произойдет переход непосредственно к дебатам с обменом репликами.

Отмечается, что следующие дебаты Трампа и Байдена ожидаются в четверг, 22 октября. Они продлятся 90 минут и будут разделены на блоки по 15 минут.

Руководитель кампании Трампа Билл Степиен заявил, что президент выйдет на дебаты с Джо Байденом, несмотря на то, что комиссия изменила правила.

Напомним, ранее комиссия по президентским дебатам Соединенных Штатов решила отменить второй раунд теледебатов Трампа и Байдена

Также РБК-Украина сообщало, что в Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали более 28 млн человек. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.