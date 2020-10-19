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На выборах в США досрочно проголосовали более 28 млн человек

Вашингтон, Понедельник 19 октября 2020 19:31
На выборах в США досрочно проголосовали более 28 млн человек
Фото: выборы в США (flickr.com/ingmar)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали более 28 млн человек. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.

Соответствующие подсчеты, опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В общей сложности в США досрочно проголосовали уже 28 626 265 человек, по сравнению с 21 867 207 по данным на 16 октября.

Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, стал Техас, где проголосовали уже более 4 млн американцев. Следом идут штаты Калифорния (3 037 970), Северная Каролина (1 526 973) и Флорида (2 509 245).

Количество досрочно сделавших свой выбор превышает один миллион человек в штатах Джорджия, Вирджиния и Нью-Джерси.

Напомним, ранее комиссия по президентским дебатам Соединенных Штатов решила отменить второй раунд теледебатов президента Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Мероприятие было намечено на 15 октября.

Кроме того, что для Украины более прогнозируемым вариантом будет победа на выборах Джо Байдена, поскольку Дональд Трамп может ассоциировать украинское государство с негативом из-за истории с импичментом.

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