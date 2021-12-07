UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США расширят военную помощь Украине в случае вторжения России, - Белый дом

Автор: Дмитрий Кузнецов

США предоставят Украине дополнительную военную помощь в случае вторжения России. Кроме того, в случае российской агрессии против Москвы будут введены экономические меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, в ответ на дальнейшую агрессию РФ против Украины, США и их европейские союзники ответят серьезными экономическими мерами.

"Мы предоставим Украине дополнительную военную помощь, помимо той, что уже предоставляем. И мы укрепим наших союзников на восточном фланге, предоставив им дополнительные возможности в ответ на эту эскалацию", - добавил он.

Салливан уточнил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину, восточноевропейские страны выскажут обеспокоенность за свою территориальную целостность и будут рассчитывать на расширение американского военного присутствия в своих странах. США будут готовы позитивно отреагировать на такой запрос. Но, как отдельно подчеркнул советник американского президента, это может случиться именно в случае дальнейшего российского военного вторжения в Украину.

Напомним, накануне комитет Палаты представителей США утвердил проект оборонного бюджета на 2022 год, который включает 300 млн долларов военной помощи Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина