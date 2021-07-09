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США расширят санкции против Китая за нарушение прав уйгуров, - Reuters

Автор: РБК-Украина

Администрация президента США Джо Байдена расширит санкции против Китая за причастность к нарушению прав уйгуров в провинции Синьцзян. В санкционный список могут попасть еще боле 10 китайских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, на сегодня в "черном списке" США за нарушение прав находятся пять китайский компаний и другие организации. В частности, в него вошел производитель материалов для солнечных панелей Hoshine Silicon Industry Co.

Со своей стороны, Пекин отрицает обвинения в геноциде уйгуров и их эксплуатации в трудовых лагерях, объясняя свою политику необходимостью искоренения сепаратизма и радикального исламизма.

По словам источника, Государственный департамент намерен добавить 14 китайских компаний в санкционный список. При этом не исключено, что туда войдут не только китайские компании. Официальных комментариев от американской стороны пока не было.

По оценкам экспертов и правозащитных групп ООН, за последние годы в системе лагерей в Синьцзяне использовался принудительный труд более миллиона уйгуров и других мусульманских меньшинств.

Напомним, ранее в скандал с позицией по ситуации с уйгурами попала Украина, поскольку, как сообщило агентство AP, Пекин угрожал Киеву остановкой поставок вакцин от COVID-19 из-за поддержки заявления ООН о нарушении прав.

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