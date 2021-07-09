США расширят санкции против Китая за нарушение прав уйгуров, - Reuters

Отметим, на сегодня в "черном списке" США за нарушение прав находятся пять китайский компаний и другие организации. В частности, в него вошел производитель материалов для солнечных панелей Hoshine Silicon Industry Co.

Со своей стороны, Пекин отрицает обвинения в геноциде уйгуров и их эксплуатации в трудовых лагерях, объясняя свою политику необходимостью искоренения сепаратизма и радикального исламизма.

По словам источника, Государственный департамент намерен добавить 14 китайских компаний в санкционный список. При этом не исключено, что туда войдут не только китайские компании. Официальных комментариев от американской стороны пока не было.

По оценкам экспертов и правозащитных групп ООН, за последние годы в системе лагерей в Синьцзяне использовался принудительный труд более миллиона уйгуров и других мусульманских меньшинств.