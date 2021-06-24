Использовали подневольный труд: США запретили импорт продукции пяти компаний Китая

США запретили импорт комплектующих для солнечных панелей пяти китайских компаний. Причиной такого решения стали подозрения в использовании производителями подневольного труда в Синьцзяне.

Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, министерство торговли США ввело ограничение на импорт продукции китайской компании Hoshine Silicon Industry Co. Ltd., а также еще четырех производителей. Они задействованы в поставках материалов для изготовления солнечных батарей.

Американские власти подозревают китайские компании в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Как заявил глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, "поставленные нами цели в сфере экологии не будут достигаться за счет эксплуатации". Он также подчеркнул, что запрет не окажет влияния на производство солнечных панелей и китайскому импорту будет найдена адекватная замена.

Издание отмечает, что в последнее время участились обвинения китайских властей в использовании принудительного труда представителей национальных меньшинств, в том числе уйгуров мусульман. Пекин решительно отвергает эти обвинения.