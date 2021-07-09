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США розширять санкції проти Китаю за порушення прав уйгурів, - Reuters

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Вашингтон, П'ятниця 09 липня 2021 11:14
США розширять санкції проти Китаю за порушення прав уйгурів, - Reuters Фото: Білий дім готується розширити санкції проти Китаю (flickr com stillwellmike)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента США Джо Байдена розширить санкції проти Китаю за причетність до порушення прав уйгурів у провінції Синьцзян. До санкційного списку можуть потрапити ще понад10 китайських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, на сьогодні в "чорному списку" США за порушення прав знаходяться п'ять китайських компаній та інші організації. Зокрема, до нього увійшов виробник матеріалів для сонячних панелей Hoshine Silicon Industry Co.

Зі свого боку, Пекін заперечує обвинувачення в геноциді уйгурів та їх експлуатації в трудових таборах, пояснюючи свою політику необхідністю викорінення сепаратизму і радикального ісламізму.

За словами джерела, Державний департамент має намір додати 14 китайських компаній до списку санкцій. При цьому не виключено, що туди увійдуть не тільки китайські компанії. Офіційних коментарів від американської сторони поки не було.

За оцінками експертів і правозахисних груп ООН, за останні роки в системі таборів в Сіньцзяні використовувалася примусова праця більше мільйона уйгурів та інших мусульманських меншин.

Нагадаємо, раніше в скандал з позицією щодо ситуації з уйгурами потрапила Україна, оскільки, як повідомило агентство AP, Пекін погрожував Києву зупинкою поставок вакцин від COVID-19 через підтримку заяви ООН про порушення прав.

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