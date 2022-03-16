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США расширят санкции против чиновников РФ с учетом предложений Зеленского, - CNN

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

США намерены в ближайшее время расширить список санкций против российских чиновников. В том числе по предоставленным предложениям президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Администрация Байдена продолжает разрабатывать санкции против высокопоставленных российских чиновников, тех, кто находится в ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина, и планирует увеличить количество целей в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как информирует издание ссылаясь на слова нескольких официальных лиц США, этот процесс продолжается, и в нем были учтены конкретные предложения, предоставленные высшими должностными лицами Украины, в частности президентом Владимиром Зеленским.

По словам одного из чиновников, в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе Зеленский изложил более конкретный диапазон целей для персональных санкций, поэтому администрация Байдена сейчас работает над решением этих запрошенных задач.

Напомним, после российского вторжения в Украину США ввели санкции против десятков высокопоставленных российских чиновников и олигархов, а также членов их семей.

Байден также дал согласие на применение индивидуальных санкций против президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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