ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США расширили санкции против России

Автор: Игорь Литвиненко

Под санкции попали пять научно-исследовательских институтов

Соединенные Штаты ввели санкции против пяти российских научно-исследовательских институтов (НИИ). Организации подозреваются в работе над химическим и биологическим оружием.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "Риа Новости".

Санкции ввели против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, Центральных НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, 48-го НИИ в Екатеринбурге и государственного НИИ органической химии и технологии, а также НИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в разработке российской вакцины от коронавируса.

Какие именно ограничения вводятся, не сообщается.

Напомним, в начале августа в России объявили о регистрации первой вакцины от коронавируса.

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ее использовать пока рано, также начали переговоры с РФ для получения подробной информации о вакцине.

Также РБК-Украина писало, что в конце 2019 года в США обвинили Россию в оказании помощи в сокрытии использования химического оружия в Сирии.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкихимическое оружиеСанкции