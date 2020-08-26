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США розширили санкції проти Росії

Автор: Игорь Литвиненко

Під санкції потрапили п'ять науково-дослідних інститутів

Сполучені Штати ввели санкції проти п'яти російських науково-дослідних інститутів (НДІ). Організації підозрюються у роботі над хімічною та біологічною зброєю.

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Про це повідомляє "Риа Новости".

ввели Санкції проти 33-го Центрального науково-дослідного випробувального інституту, Центральних НДІ в Кірові і в Сергієвому Посаді, 48-го НДІ в Єкатеринбурзі та державного НДІ органічної хімії та технології, а також НДІ Міністерства оборони РФ, який брав участь у розробці російської вакцини від коронавіруса.

Які саме обмеження вводяться, не повідомляється.

Нагадаємо, на початку серпня в Росії оголосили про реєстрацію першої вакцини від коронавіруса.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що її використовувати зарано, також почали переговори з РФ для отримання детальної інформації про вакцину.

Також РБК-Україна писало, що в кінці 2019 року в США звинуватили Росію в наданні допомоги в приховуванні використання хімічної зброї в Сирії.

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