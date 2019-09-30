США расширили санкции против России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввел санкции против двух граждан России и трех компаний из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, в санкционный список попали граждане России Денис Кузьмин и Игорь Нестеров. По данным ведомства, они связаны с "Агентством интернет-исследований" бизнесмена Евгения Пригожина.

Также под санкции попали и три связанных с Пригожиным компании. Это Autolex Transport и Beratex Group, зарегистрированные на Сейшельских островах, а также Linburg Industries, которая зарегистрирована в Чехии.

В санкционный список также включены яхта и три частных самолета, записанные на вышеперечисленные компании.

В Министерстве финансов считают, что эти транспортные средства принадлежат Пригожину.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 сентября Соединеные Штаты причастных к доставке авиатоплива российским силам в Сирии. Стрех человек, пяти кораблей и, которая является "подставной компанией "Совфрахта" первоначально предназначалась для работы в Украине"

Штаты ввели новые санкции, которые направлены на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу.