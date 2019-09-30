США розширили санкції проти Росії

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввів санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній з-за втручання в президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, в санкційний список потрапили громадяни Росії Денис Кузьмін та Ігор Нестеров. За даними відомства, вони пов'язані з "Агентством інтернет-досліджень" бізнесмена Євгена Пригожина.

Також під санкції потрапили і три пов'язаних з Пригожиним компанії. Це Autolex Transport і Beratex Group, зареєстровані на Сейшельських островах, а також Linburg Industries, яка зареєстрована в Чехії.

У санкційний списку також включені яхта і три приватних літака, записані на перераховані вище компанії.

У Міністерстві фінансів вважають, що ці транспортні засоби належать Пригожину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 вересня Сполучені Штати причетних до доставки авіапалива російським силам в Сирії. Зтрьох осіб, п'яти кораблів і, яка є "підставною компанією "Совфрахта" спочатку призначалася для роботи в Україні"

Штати ввели нові санкції, які спрямовані на припинення експорту венесуэльской нафти на Кубу.