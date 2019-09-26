США расширили санкции против России

США вводят санкции за "содействие доставке авиатоплива российским силам в Сирии"
(США) причастных к доставке авиатоплива российским силам в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Минфина США.
трех человек, пяти кораблей и, которая является "подставной компанией "Совфрахта" первоначально предназначалась для работы в Украине"
"Совфрахт"
Напомним, США ввели новые санкции, которые направлены на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу.
Также РБК-Украина сообщало, что США вводят новые санкции в отношении некоторых китайских компаний за покупку иранской нефти.