США расширили санкции против России

(США) причастных к доставке авиатоплива российским силам в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Минфина США.

трех человек, пяти кораблей и, которая является "подставной компанией "Совфрахта" первоначально предназначалась для работы в Украине"

"Совфрахт"

Напомним, США ввели новые санкции, которые направлены на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу.

Также РБК-Украина сообщало, что США вводят новые санкции в отношении некоторых китайских компаний за покупку иранской нефти.