США розширили санкції проти Росії

(США) причетних до постачання авіапалива російським силам в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Мінфіну США.

трьох осіб, п'яти кораблів і, яка є "підставною компанією "Совфрахта" і спочатку призначалася для роботи в Україні"

"Совфрахт"

Нагадаємо, США ввели нові санкції, які спрямовані на припинення експорту венесуельської нафти на Кубу.

Також РБК-Україна повідомляло, що США запроваджують нові санкції щодо деяких китайських компаній за покупку іранської нафти.