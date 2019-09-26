США розширили санкції проти Росії

США вводять санкції за "сприяння доставки авіапалива російським силам в Сирії"
(США) причетних до постачання авіапалива російським силам в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Мінфіну США.
трьох осіб, п'яти кораблів і, яка є "підставною компанією "Совфрахта" і спочатку призначалася для роботи в Україні"
"Совфрахт"
Нагадаємо, США ввели нові санкції, які спрямовані на припинення експорту венесуельської нафти на Кубу.
Також РБК-Україна повідомляло, що США запроваджують нові санкції щодо деяких китайських компаній за покупку іранської нафти.