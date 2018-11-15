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США расширили санкции против Кубы

Новости » Политика    15.11.2018 - 05:53
США расширили санкции против Кубы
Фото: флаг Кубы (pixabay.com)

В санкционный список дополнительно внесли 26 юрлиц, половина из которых - гостиницы и санатории Вооруженных сил

Государственный департамент Соединенных Штатов дополнительно внес 26 юридических лиц в санкционный список по Кубе, запретив американским гражданам и компаниям любые транзакции с их участием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Из внесенных в список 26 юридических лиц 16 - отели и санатории, принадлежащие Вооруженным силам Кубы.

Также Госдепартамент подтвердил сохранение ограничений для ряда юридических лиц, уже находившихся в списке, обновив наименования.

Расширенный список вступит в силу 15 ноября.

Отметим США ужесточили санкции против Кубы в ноябре 2017 года. В санкционный список в основном входят компании, связанные с Вооруженными силами Кубы и силовыми структурами, среди них значительную долю составляют отели и торговые компании, оказывающие услуги военным. Также в список внесено Министерство обороны Кубы и Министерство внутренних дел.

Напомним, Соединенные Штаты Америки присоединившись к Европе, не признают "выборы" на Донбассе, проведенные 11 ноября, и пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву. 

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