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США розширили санкції проти Куби

Новини » Політика    15.11.2018 - 05:53
США розширили санкції проти Куби
Фото: прапор Куби (pixabay.com)

До санкційного списку додатково внесли 26 юросіб, половина з яких - готелі і санаторії Збройних сил

Державний департамент Сполучених Штатів додатково вніс 26 юридичних осіб в санкційний список по Кубі, заборонивши американським громадянам і компаніям будь-які транзакції з їх участю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

З внесених у список 26 юридичних осіб 16 - готелі і санаторії, що належать Збройним силам Куби.

Також Держдепартамент підтвердив збереження обмежень для ряду юридичних осіб, які вже перебували в списку, оновивши найменування.

Розширений список набуде чинності 15 листопада.

Зазначимо США посилили санкції проти Куби в листопаді 2017 року. У санкційний список, в основному, входять компанії, пов'язані зі Збройними силами Куби і силовими структурами, серед них значну частку становлять готелі та торгові компанії, що надають послуги військовим. Також в список внесено Міністерство оборони Куби і Міністерство внутрішніх справ.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки приэднуються  до Європи, не визнаючи "виборів" на Донбасі, які відбулися 11 листопада, і США пообіцяли Росії санкції до тих пір, доки Крим і контроль над східними територіями України не будуть повернуті Києву.

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