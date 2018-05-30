У санкційні списки додані шість іранців і три іранські компанії

США розширили санкції проти Ірану. Про це йдеться в заяві американського міністерства фінансів.

Повідомляється, що в санкційні списки додані шість іранців і три іранські компанії.

До переліку юридичних осіб, на яких були накладені санкції, потрапили в'язниця "Евін" в Тегерані, компанія Hanista Programing Group і консервативна релігійна організація "Ансар-е Хезболлах".

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що США погрожують ввести "найжорсткіші санкції в історії" щодо Ірану. Раніше Помпео закликав до укладення нової ядерної угоди з Іраном після виходу США з ядерної угоди 2015 року. Він каже, що адміністрація Трампа воліє, щоб це був договір, який буде ратифікований Конгресом.





