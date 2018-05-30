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США розширили санкції проти Ірану

НовиниПолітика    30.05.2018 - 17:44
Фото: ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)

У санкційні списки додані шість іранців і три іранські компанії

США розширили санкції проти Ірану. Про це йдеться в заяві американського міністерства фінансів.

Повідомляється, що в санкційні списки додані шість іранців і три іранські компанії.

До переліку юридичних осіб, на яких були накладені санкції, потрапили в'язниця "Евін" в Тегерані, компанія Hanista Programing Group і консервативна релігійна організація "Ансар-е Хезболлах".

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що США погрожують ввести "найжорсткіші санкції в історії" щодо Ірану. Раніше Помпео закликав до укладення нової ядерної угоди з Іраном після виходу США з ядерної угоди 2015 року. Він каже, що адміністрація Трампа воліє, щоб це був договір, який буде ратифікований Конгресом.


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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Іран  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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