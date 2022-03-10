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В США рассчитывают, что санкции изменят курс руководства РФ, - Белый дом

Автор: Анна Шиканова

В Белом доме считают, что санкции изменят курс руководства РФ и смогут остановить вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Как сообщила Джен Псаки, обострение ситуации вокруг Украины со стороны России грозит "значительными последствиями".

"Мы четко заявили, и наши действия являются тому подтверждением, что каждый шаг в сторону эскалации, предпринятый президентом РФ Путиным и российским правительством, будет иметь значительные последствия", - сказала Джен Псаки.

Она подчеркнула, что США рассчитывают, что санкции изменят курс руководства РФ и остановят конфликт на Украине, но пока не знают, когда это произойдет.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Джен Псаки рассказала, как будут реагировать в США на химическую или биологическую атаку.

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