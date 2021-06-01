США распродали два миллиона баррелей нефти с задержанного иранского танкера
Соединенные Штаты получили 100 млн долларов за продажу порядка 2 млн баррелей нефти. США захватили нефть на задержанном в феврале танкере Achilleas, подозревавшемся в перевозке иранской нефти.
Танкер под флагом Либерии был задержан у берегов эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в начале февраля. Позже Achilleas перегнали в техасский Хьюстон.
"Участники схемы транспортировки груза пытались скрыть происхождение этой нефти путем ее перегрузки с одного судна на другое, фальсификации документов и принятия других мер, а также путем предоставления поддельных транспортных накладных с целью введения в заблуждение владельцев Achilleas в отношении указанной нефти", - заявили тогда в Минюсте США.
По данным американских следователей, эта нефть принадлежала Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и предназначалась для продажи Китаю. Соединенные Штаты считают КСИР террористической организацией.
Таким образом, по мнению американской прокуратуры, нефть с танкера Achilleas попадает под санкционные меры американских законов по борьбе с терроризмом.
Напомним, 23 марта в Суэцком канале застрял контейнеровоз Ever Given, заблокировав при этом движение других судов. На входах в Суэцкий канал образовались гигантские очереди. Блокировка также повлияла на стоимость нефти. На разблокировку водной магистрали ушло больше недели.
После этого власти Египта заявили, что полученные убытки от блокировки Суэцкого канала оцениваются в миллиард долларов. Каир также хочет получить компенсацию от владельца контейнеровоза, поэтому судно сейчас под арестом.